На встрече с Мизулиной в Рязани подняли проблему работы электронных дневников

На встрече с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, прошедшей в Рязани 28 января, школьники подняли вопрос работы электронных журналов/дневников. Видео Мизулина выложила в своём телеграм-канале.

Ученик 7-го класса пожаловался на плохую работу приложения. Судя по реакции зала, такие же проблемы есть у других рязанских школьников.

Екатерина Мизулина ответила, что знает о ситуации, пытается в ней разобраться, но до сих пор не получила внятного ответа ни от кого из чиновников. По её словам, от нестабильной работы системы страдают не только ученики, но и педагоги.

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Школьники жалуются на то, что не могут войти в свой аккаунт, посмотреть оценки, а домашние задания обновляются ближе к ночи. При этом учителя отправляют за этими заданиями в электронный дневник, не сообщая о них в классах.

Мизулина пообещала продолжать бороться с проблемой.

Видео: t.me/ekaterina_mizulina