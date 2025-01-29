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Скриншот видео: t.me/ekaterina_mizulina
Власть и политика

На встрече с Мизулиной в Рязани подняли проблему работы электронных дневников

Алексей Самохин

На встрече с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, прошедшей в Рязани 28 января, школьники подняли вопрос работы электронных журналов/дневников. Видео Мизулина выложила в своём телеграм-канале. 

Ученик 7-го класса пожаловался на плохую работу приложения. Судя по реакции зала, такие же проблемы есть у других рязанских школьников. 

Екатерина Мизулина ответила, что знает о ситуации, пытается в ней разобраться, но до сих пор не получила внятного ответа ни от кого из чиновников. По её словам, от нестабильной работы системы страдают не только ученики, но и педагоги. 

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Школьники жалуются на то, что не могут войти в свой аккаунт, посмотреть оценки, а домашние задания обновляются ближе к ночи. При этом учителя отправляют за этими заданиями в электронный дневник, не сообщая о них в классах.

Мизулина пообещала продолжать бороться с проблемой. 

Видео: t.me/ekaterina_mizulina

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