На Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения представили рязанские проекты.

VIII Всероссийский конгресс волонтёров финансового просвещения, организованный Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности, завершён. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения ГУ Банка России по ЦФО.

Целью конгресса были поиск и презентация успешных инициатив. В течение недели проходили очные мероприятия и онлайн-включения региональных площадок.

Участники от Рязанского региона рассказали о деятельности волонтёров-игротехников и экскурсоводов, о создании инфраструктуры для волонтёрского движения и проектном подходе в организации деятельности добровольцев.

Один из проектов РГУ имени С.А. Есенина – социальный театр. Его постановки позволяют зрителям решить, каков будет финал финансовой истории. А сотрудники Рязанской библиотеки им. Горького рассказали об опыте проведения Фестиваля финансовой грамотности.

Управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов отметил, что повышение уровня финансовой грамотности — это всегда совместная работа.

Сергей Кузнецов: «Хорошо, что в Рязанской области так много заинтересованных и активных людей»

Сергей Кузнецов рассказал и о проекте «Финтьютор». В группа ВКонтакте можно найти полезный контент по финграмотности в разных форматах, рассчитанных на разные целевые аудитории.