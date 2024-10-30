На всех станциях Рязанской области теперь можно покупать онлайн-билеты на электрички

ЦППК подключила на всех станциях Рязанской области возможность покупать билеты в приложении онлайн. Последним участком, который удалось цифровизировать, стал маршрут Узуново – Рязань-1, проинформировали в компании.

Впервые возможность приобретать билеты онлайн в приложении ЦППК появилась у пассажиров Рязанской области в октябре прошлого года. Воспользоваться ей можно было на участке Рязань-1 — Сасово. Затем к услуге подключили ещё несколько участков. Теперь покупка билетов онлайн стала доступна на станциях:

• Узуново,

• Разъезд 7 км,

• Клемово,

• Разъезд 12 км,

• Лошатовка,

• Разъезд 18 км,

• Разъезд 22 км,

• Разъезд 24 км,

• Жоково,

• Разъезд 28 км,

• Верейкино,

• Разъезд 35 км,

• Макеево-Московское,

• Латыгоры,

• 53 км,

• 56 км,

• Путевой пост 59 км,

• 60 км,

• Валищево,

• Рыбное,

• Ходынино,

• Пл. Депо,

• Рязань Сортировочная,

• Блокпост 187 км,

• Путевой пост 189 км,

• Недостоево,

• Дягилево,

• Лагерный,

• Рязань-1.

Всего за год подключена 131 станция. В мобильном приложении ЦППК пассажиры могут приобретать проездные документы в удобное для себя время и в любом месте — например, по пути к станции. Электронный билет уже активирован, дополнительно валидировать его не требуется. Достаточно открыть проездной документ в приложении и по просьбе кассира-контролера нажать на штрих-код, который повернется вокруг своей оси, что подтверждает подлинность билета.