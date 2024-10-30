Среда, 30 октября, 2024
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На всех станциях Рязанской области теперь можно покупать онлайн-билеты на электрички

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Валерия Мединская
Image by Freepik

ЦППК подключила на всех станциях Рязанской области возможность покупать билеты в приложении онлайн. Последним участком, который удалось цифровизировать, стал маршрут Узуново – Рязань-1, проинформировали в компании.

Впервые возможность приобретать билеты онлайн в приложении ЦППК появилась у пассажиров Рязанской области в октябре прошлого года. Воспользоваться ей можно было на участке Рязань-1 — Сасово. Затем к услуге подключили ещё несколько участков. Теперь покупка билетов онлайн стала доступна на станциях:
•  Узуново,
•  Разъезд 7 км,
•  Клемово,
•  Разъезд 12 км,
•  Лошатовка,
•  Разъезд 18 км,
•  Разъезд 22 км,
•  Разъезд 24 км,
•  Жоково,
•  Разъезд 28 км,
•  Верейкино,
•  Разъезд 35 км,
•  Макеево-Московское,
•  Латыгоры,
•  53 км,
•  56 км,
•  Путевой пост 59 км,
•  60 км,
•  Валищево,
•  Рыбное,
•  Ходынино,
•  Пл. Депо,
•  Рязань Сортировочная,
•  Блокпост 187 км,
•  Путевой пост 189 км,
•  Недостоево,
•  Дягилево,
•  Лагерный,
•  Рязань-1.

Всего за год подключена 131 станция. В мобильном приложении ЦППК пассажиры могут приобретать проездные документы в удобное для себя время и в любом месте — например, по пути к станции. Электронный билет уже активирован, дополнительно валидировать его не требуется. Достаточно открыть проездной документ в приложении и по просьбе кассира-контролера нажать на штрих-код, который повернется вокруг своей оси, что подтверждает подлинность билета.

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