На всех станциях Рязанской области теперь можно покупать онлайн-билеты на электрички

ЦППК подключила на всех станциях Рязанской области возможность покупать билеты в приложении онлайн. Последним участком, который удалось цифровизировать, стал маршрут Узуново – Рязань-1, проинформировали в компании.
Впервые возможность приобретать билеты онлайн в приложении ЦППК появилась у пассажиров Рязанской области в октябре прошлого года. Воспользоваться ей можно было на участке Рязань-1 — Сасово. Затем к услуге подключили ещё несколько участков. Теперь покупка билетов онлайн стала доступна на станциях:
• Узуново,
• Разъезд 7 км,
• Клемово,
• Разъезд 12 км,
• Лошатовка,
• Разъезд 18 км,
• Разъезд 22 км,
• Разъезд 24 км,
• Жоково,
• Разъезд 28 км,
• Верейкино,
• Разъезд 35 км,
• Макеево-Московское,
• Латыгоры,
• 53 км,
• 56 км,
• Путевой пост 59 км,
• 60 км,
• Валищево,
• Рыбное,
• Ходынино,
• Пл. Депо,
• Рязань Сортировочная,
• Блокпост 187 км,
• Путевой пост 189 км,
• Недостоево,
• Дягилево,
• Лагерный,
• Рязань-1.
Всего за год подключена 131 станция. В мобильном приложении ЦППК пассажиры могут приобретать проездные документы в удобное для себя время и в любом месте — например, по пути к станции. Электронный билет уже активирован, дополнительно валидировать его не требуется. Достаточно открыть проездной документ в приложении и по просьбе кассира-контролера нажать на штрих-код, который повернется вокруг своей оси, что подтверждает подлинность билета.