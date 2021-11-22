На вокзале Рязань-2 прошла акция «Узнай о своих долгах»

В Рязани сотрудниками транспортной полиции совместно с представителями Управления службы судебных приставов Рязанской области организовали профилактическую акцию «Узнай о своих долгах». Организаторы мероприятия проконсультировали и проверили на наличие штрафов всех желающих пассажиров, отправляющихся с вокзала станции Рязань-2.

При помощи электронных ресурсов ФССП России «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства» граждане могли узнать о своей задолженности и оплатить имеющиеся штрафы.

Сотрудники консультировали пассажиров по вопросам исполнительного производства, о том, что в отношении неплательщиков могут быть применены обеспечительные меры вплоть до временного ограничения на выезд из Российской Федерации или наложения ареста на имущество.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу.

Реквизиты для зачисления денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения указываются в постановлении по делу об административном правонарушении и квитанции на уплату штрафа.

Произвести уплату штрафа можно одним из следующих способов: через операторов банков, через банкомат самообслуживания Сбербанка, с помощью онлайн-сервисов, а также на портале государственных услуг зарегистрированным пользователям.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный срок составляется административный протокол по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.