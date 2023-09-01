На ВДНХ открылась выставка «Дни Рязанской области в Москве»

С 1 сентября в павильоне «Рабочий и колхозница» ВДНХ открыта экспозиция «Дни Рязанской области в Москве».

Гостям павильона покажут рязанский народный костюм из уникальной коллекции, собранной в этнографических экспедициях исследователем русского народного костюма С.А. Глебушкиным. Планируются выступления рязанских творческих коллективов, в числе которых Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова; Губернаторский симфонический оркестр под управлением С. Оселкова. Гостям будут представлены спектакли ведущих театров региона.

Музей-заповедник С.А. Есенина воссоздал павильоне интерьер родительского дома поэта, пишет сайт областного правительства.

Посетители смогут принять участие в мастер-классах по созданию скопинской глиняной игрушки, плетению на ткацком станке традиционных поясов рязанского края, изготовлению из лоскутов куклы-закрутки и декоративных украшений из бисера с рязанским орнаментом. Также гости смогут научиться управлять квадрокоптером на специально созданной площадке для пилотирования, а для предпринимателей будет работать деловая программа.