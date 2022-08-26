На V форуме Древних городов выделили Касимовский вектор

С 24 по 27 августа в Рязани проходит V Международный форум древних городов «Нарядный мир».

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького, в рамках работы форума, состоялась VIII межрегиональная научно-практическая конференция « Рязанская земля: история, культура, общество. Касимовский вектор».

На пленарном и секционном заседаниях выступили с докладами более 100 участников — музейные и библиотечные работники, преподаватели учебных заведений, краеведы-исследователи, представители научных сообществ Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Липецка, Новокузнецка, Луховиц, Рязани и Рязанской области.

О работе конференции рассказала директор библиотеки им. Горького Наталья Николаевна Гришина.