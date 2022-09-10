На Урале вынесли жесткий приговор полицейскому и его другу за изнасилование девочки

Суд вынес приговор бывшему участковому из Первоуральска и его подельнику, которых признали виновными в изнасиловании 12-летней девочки, пишет E1.RU.

По версии следствия, 42-летний помощник машиниста с богатым уголовным прошлым заманил школьницу в квартиру, где надругался над ней. После этого ребенка изнасиловал участковый 34-летний уполномоченный, младший лейтенант полиции. Также жертве угрожали убийством.

Стража порядка уволили сразу, как только стало известно о преступлении.

Бывшего участкового приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщника — к 20 годам колонии особого режима.