На Урале умерла девушка, которую избил боксер за отказ в сексе

В Троицке Челябинской области умерла 28-летняя девушка, которую избил боксер за отказ в сексе, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Пострадавшей диагностировали перелом отростка позвонка, многочисленные ушибы и ссадины, а также кровоизлияние в мозг.

«Появилась информация, что изверг все же изнасиловал Юлию», – говорится в посте.

По словам знакомых, потерпевшая попала в больницу с жуткими увечьями. Вскоре она пошла на поправку и сбежала из медучреждения. В итоге ей резко стало хуже.

Предварительно, смерть не связана с травмами. По одной из версий, девушка могла быть ВИЧ-инфицированной.