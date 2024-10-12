Суббота, 12 октября, 2024
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На Урале умерла девушка, которую избил боксер за отказ в сексе

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В Троицке Челябинской области умерла 28-летняя девушка, которую избил боксер за отказ в сексе, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Пострадавшей диагностировали перелом отростка позвонка, многочисленные ушибы и ссадины, а также кровоизлияние в мозг.

«Появилась информация, что изверг все же изнасиловал Юлию», – говорится в посте.

По словам знакомых, потерпевшая попала в больницу с жуткими увечьями. Вскоре она пошла на поправку и сбежала из медучреждения. В итоге ей резко стало хуже.

Предварительно, смерть не связана с травмами. По одной из версий, девушка могла быть ВИЧ-инфицированной.

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