Погибшая пара екатеринбуржцев обвинила в своей смерти несколько человек, пишет E1.RU.
Молодых людей обнаружили 19 мая в лесу в Верхней Пышме. В своей предсмертной записке они рассказали, что их избивали, терроризировали и вымогали деньги. Кроме того, пара указала имена и фамилии людей, которые могут быть причастны к этому.
Следователь в отставке объяснил, что сначала нужно установить носила ли их смерть криминальный характер.
Если признаков криминальной смерти не найдут, то есть еще статья «Доведение до самоубийства».
Он считает, что перечисленным в записке обидчикам грозят испорченные проверками нервы и муки совести, а к уголовном ответственности привлечь их будет трудно.