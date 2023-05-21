Погибшая пара екатеринбуржцев обвинила в своей смерти несколько человек, пишет E1.RU.

Молодых людей обнаружили 19 мая в лесу в Верхней Пышме. В своей предсмертной записке они рассказали, что их избивали, терроризировали и вымогали деньги. Кроме того, пара указала имена и фамилии людей, которые могут быть причастны к этому.

Следователь в отставке объяснил, что сначала нужно установить носила ли их смерть криминальный характер.

«Будут смотреть, какие вещества у них были в крови, организме», – отметил собеседник портала.

Если признаков криминальной смерти не найдут, то есть еще статья «Доведение до самоубийства».

«Нужно доказать умысел, что обвиняемые знали и понимали, что от их действий жертвы могут покончить с собой», – указал следователь.

Он считает, что перечисленным в записке обидчикам грозят испорченные проверками нервы и муки совести, а к уголовном ответственности привлечь их будет трудно.