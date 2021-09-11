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На Урале подросток изнасиловал двух мальчиков, третий сумел убежать

Никита Брыкин
На Урале подросток изнасиловал двух мальчиков, третий сумел убежать

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Источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования двух мальчиков подростком в Сосновском районе Челябинской области, пишет 74.RU.

По предварительным данным, 15-летний ученик коррекционного класса совершил первое изнасилование 9-летнего мальчика еще год назад. Тогда мама злоумышленника сумела убедить семью пострадавшего не поднимать шум.

В августе отстающий в развитии старшеклассник совершил надругательство над еще одним ребенком. Третьему ребенку, которого малолетний насильник затащил в шалаш у озера и заставил его снять штаны, удалось убежать.

Жители поселка утверждают, что подросток продолжает ходить в школу.

«Эта нечисть ходит в школу и не изолирована от общества», — пишет один из родительниц.

Источники объяснили, что в случае подтверждения, что психологический возраст подростка не более 13 лет, уголовное дело в отношении него будет прекращено. При этом, как сообщается, школу он больше не посещает.

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