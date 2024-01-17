Среда, 17 января, 2024
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На Урале насмерть сбили пешехода, который полз по дороге на коленях

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На трассе Ачит — Месягутово в Свердловской области в аварии погиб пешеход, который полз по дороге на коленях, пишет E1.RU.

ДТП произошло вечером 16 января. Водитель Subaru Forester, ехавший со стороны Красноуфимска, совершил наезд на человека. Он находился в этот момент на проезжей части.

Мужчина скончался на месте, им оказался житель Ачита 1987 года рождения.

Водитель пояснил инспекторам, что ехал со скоростью около 80 км/ч. Он заметил на дороге пешехода, который стоял на коленях посередине полосы. Автомобилист резко затормозил и вывернул руль влево, чтобы избежать столкновения. Предотвратить аварию не удалось.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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