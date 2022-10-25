Вторник, 25 октября, 2022
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На Урале многодетная мать держала в страхе целый район и покусала соседку

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В Камышлове судят многодетную мать, которая несколько лет держала в страхе жителей целого района, пишет E1.RU.

Горожане утверждают, что 33-летняя женщина, у которой шесть детей, провоцировала скандалы, оскорбляла и била людей. Соседи говорят, что не могут найти управу на нее.

Выяснилось, что женщину только в этом году трижды привлекали к административной ответственности за побои. Летом она покусала девушку-соседку, а еще одну женщину, постарше, просто побила. Но на этот раз пострадавшие добились возбуждения двух уголовных дел. Однако заседания по ним пришлось отложить.

«В связи с очередной беременностью у нее назначены какие-то плановые приемы врача, — отметил юрист.

Потерпевшие будут настаивать на назначении психиатрической экспертизы для подсудимой. Женщина утверждает, соседи сами провоцируют ее, оскорбляют, задевают ее детей, а она просто за них заступается как может.

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