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Вторник, 28 июня, 2022

На Урале автокран насмерть сбил женщину-пешехода

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Александр Ильин

На Урале автокран насмерть сбил женщину-пешехода

vk.com/»Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле автокран насмерть сбил женщину-пешехода на улице Балакинской, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

ДТП случилось утром во вторник, 28 июня. 52-летний водитель не заметил тагильчанку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, и наехал на неё. Женщина погибла на месте происшествия.

В группе ВК «Инцидент Нижний Тагил» опубликовали кадры с места смертельной аварии.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские. Известно, что водитель автокрана не был пьян в момент ДТП.

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