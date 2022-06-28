На Урале автокран насмерть сбил женщину-пешехода

В Нижнем Тагиле автокран насмерть сбил женщину-пешехода на улице Балакинской, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

ДТП случилось утром во вторник, 28 июня. 52-летний водитель не заметил тагильчанку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, и наехал на неё. Женщина погибла на месте происшествия.

В группе ВК «Инцидент Нижний Тагил» опубликовали кадры с места смертельной аварии.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские. Известно, что водитель автокрана не был пьян в момент ДТП.