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На улицы Рязани выехали автомобили-пылесосы и трактора-щётки

7info7

30 марта на улицы Рязани вышли автомобили-пылесосы и трактора-щетки. С помощью них проезжую часть и тротуары очищают от пыли, сообщает мэрия Рязани.

За сутки с улиц Рязани убрали более 600 кубометров смета и грунтовых наносов. Также в городе продолжается уборка снега. Его вывезли с улиц Маяковского, Свободы, Вознесенской, Островского, Есенина. Уборка проводилась также на Московском шоссе и недалеко от больницы №11.

Специалисты Дирекции благоустройства города также продолжают проводить при необходимости противогололедную обработку дорог, тротуаров, пешеходных зон, удаляют несанкционированные рекламные объявления, — информирует пресс-служба администрации города.

Формовочная обрезка деревьев и поднятие крон у деревьев проводилась на улицах Грибоедова, Советской Армии и площади Победы.

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