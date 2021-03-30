На улицы Рязани выехали автомобили-пылесосы и трактора-щётки

30 марта на улицы Рязани вышли автомобили-пылесосы и трактора-щетки. С помощью них проезжую часть и тротуары очищают от пыли, сообщает мэрия Рязани.

За сутки с улиц Рязани убрали более 600 кубометров смета и грунтовых наносов. Также в городе продолжается уборка снега. Его вывезли с улиц Маяковского, Свободы, Вознесенской, Островского, Есенина. Уборка проводилась также на Московском шоссе и недалеко от больницы №11.

Специалисты Дирекции благоустройства города также продолжают проводить при необходимости противогололедную обработку дорог, тротуаров, пешеходных зон, удаляют несанкционированные рекламные объявления, — информирует пресс-служба администрации города.

Формовочная обрезка деревьев и поднятие крон у деревьев проводилась на улицах Грибоедова, Советской Армии и площади Победы.