На улице Вокзальной в Рязани откроется новый пункт КВЦ

Новый пункт приёма платежей от населения откроется в Рязани, сообщает сайт КВЦ.
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Пункт на улице Вокзальной, 101 начнёт работу с понедельника, 28 марта.
Рязанцы смогут оплатить ЖКХ по будням, с 09.00 до 18.40.
Новый пункт приёма платежей от населения откроется в Рязани, сообщает сайт КВЦ.
Пункт на улице Вокзальной, 101 начнёт работу с понедельника, 28 марта.
Рязанцы смогут оплатить ЖКХ по будням, с 09.00 до 18.40.
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