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Воскресенье, 27 марта, 2022

На улице Вокзальной в Рязани откроется новый пункт КВЦ

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На улице Вокзальной в Рязани откроется новый пункт КВЦ

7info

Новый пункт приёма платежей от населения откроется в Рязани, сообщает сайт КВЦ.

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Пункт на улице Вокзальной, 101 начнёт работу с понедельника, 28 марта.

Рязанцы смогут оплатить ЖКХ по будням, с 09.00 до 18.40. 

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