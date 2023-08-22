На главнуюНовости Рязани 22.08.2023 17:10 На улице Тимакова мужчина погиб, выпав из окна 7info 2 Днем во вторник, 22 августа, на улице Тимакова в Рязани мужчина выпал из окна. Как пишет 62ИНФО, личность погибшего неизвестна. Официальной информации о происшествии нет. Новости партнёров Читайте также Спортивную площадку борковской школы №29 отремонтируют к 1 сентября Павел Малков призвал поддерживать работу по созданию контейнерных площадок В Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина» СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на спортивной площадке В Рязани завершился региональный хоккейный турнир памяти Эдуарда Султанаева В 2023 году в Рязанской области было введено 448,5 тысяч квадратных метров жилья В Рязанской области выбрали нового председателя Совета муниципальных образований В Рязани прошел XV Съезд Совета муниципальных образований Рязанской области Лента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Спортивную площадку борковской школы №29 отремонтируют к 1 сентября Ремонт спортивной площадки школы №29 в Борках завершат к 1 сентября. Павел Малков призвал поддерживать работу по созданию контейнерных площадок Губернатор Рязанской области поручил поддерживать работу по созданию контейнерных площадок в муниципалитетах. РНПК модернизировала установку первичной переработки нефти Одно из главных направлений стратегии развития «Роснефть-2030» — модернизация НПЗ. У фестиваля КВН «Поющий Косопуз 2023» становится больше партнёров, один из них — ТРЦ «М5 Молл» На фасаде торгового центра появился большой баннер, который знакомит рязанцев с предстоящим ярким событием. Погибшую в Рязани участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову похоронят в Челябинске Знакомые девушки рассказали журналистам, что она испытывала «нестерпимые боли». Участницы шоу «Пацанки» приехали в Рязань на похороны Юлии Михайловой На прощальную церемонию поехали Кристина, Елизавета, Рони и Юля Чикина. Мотоциклист получил травмы в столкновении с автомобилем на окраине Рязани Мотоциклисту потребовалась помощь медков. Уничтожен военный катер с десантной группой ВСУ Катер производства США Willard Sea Force, на котором находились бойцы ВСУ, уничтожен 22 августа в 11.00 у острова Змеиный. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица М777 восточнее Великой Новоселки Министерство обороны России опубликовало заявление офицера пресс-центра группировки «Восток». Судимый рязанец порезал знакомого ножом на улице Энгельса 40-летнего рязанца госпитализировали с проникающими ранениями брюшной полости. СК «Мармакс» объявила о старте продаж 3 корпуса квартала бизнес-класса «Манхэттен» Уникальным решением жилого комплекса станет наличие общих и личных террас, идеально подходящих для досуга и отдыха. Новый автобус № 27 начнёт работать в Рязани с 1 сентября Автобусы будут ходить по маршруту «ДПР-5 — посёлок Недостоево».