Четверг, 12 сентября, 2024

На улице Поселковой угарным газом отравились отец и сын

Автор: Кристина Аманн

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Стало известно, что тела, обнаруженные в квартире дома №4 на улице Поселковой, принадлежали отцу и сыну. Они отравились угарным газом. Об этом сообщает ГТРК Ока.

Напомним, трагедия произошла 11 сентября. Кроме двух погибших, в доме от угарного газа пострадали пятеро жильцов, четверо из которых дети.

По данным СУ СКР по Рязанской области, несчастный случай произошел из-за самовольной установки газового оборудования, из-за чего в помещениях начал скапливаться угарный газ. Это заметили жильцы этажом выше и вызвали скорую помощь.

По информации журналистов, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Скоро их выпишут.

Видео с места трагедии опубликовала пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

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