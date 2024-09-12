На улице Поселковой угарным газом отравились отец и сын

Стало известно, что тела, обнаруженные в квартире дома №4 на улице Поселковой, принадлежали отцу и сыну. Они отравились угарным газом. Об этом сообщает ГТРК Ока.

Напомним, трагедия произошла 11 сентября. Кроме двух погибших, в доме от угарного газа пострадали пятеро жильцов, четверо из которых дети.

По данным СУ СКР по Рязанской области, несчастный случай произошел из-за самовольной установки газового оборудования, из-за чего в помещениях начал скапливаться угарный газ. Это заметили жильцы этажом выше и вызвали скорую помощь.

По информации журналистов, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Скоро их выпишут.

Видео с места трагедии опубликовала пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.