Воскресенье, 28 июля, 2024

На улице Октябрьской в Рязани загорелась квартира

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязани в воскресенье, 28 июля, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Возгорание произошло на улице Октябрьской, дом 56. Вызов поступил в 19.17. В 19.20 уже прибыло первое подразделение. Пожар полностью удалось ликвидировать в 19.52. В тушении участвовало 4 единицы техники и 13 человек.

В пресс-служба рассказали, что огнем повреждена кухня на площади около 5 кв.м. Обошлось без пострадавших.

Причина и ущерб устанавливается

Ранее видео с места пожара появилось в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

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