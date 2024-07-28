На улице Октябрьской в Рязани загорелась квартира

В Рязани в воскресенье, 28 июля, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Возгорание произошло на улице Октябрьской, дом 56. Вызов поступил в 19.17. В 19.20 уже прибыло первое подразделение. Пожар полностью удалось ликвидировать в 19.52. В тушении участвовало 4 единицы техники и 13 человек.

В пресс-служба рассказали, что огнем повреждена кухня на площади около 5 кв.м. Обошлось без пострадавших.

Причина и ущерб устанавливается

Ранее видео с места пожара появилось в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».