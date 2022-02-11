На улице Новосёлов Рязани образовалась пробка из-за столкновения двух автобусов

Днём 11 февраля в Рязани на улице Новосёлов собралась пробка из-за ДТП с участием двух автобусов, сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань».
По данным сервиса Яндекс.Карты, «стоит» почти вся улица.
Официальная информация об аварии уточняется.
Днём 11 февраля в Рязани на улице Новосёлов собралась пробка из-за ДТП с участием двух автобусов, сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань».
По данным сервиса Яндекс.Карты, «стоит» почти вся улица.
Официальная информация об аварии уточняется.
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