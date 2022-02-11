На улице Новосёлов Рязани образовалась пробка из-за столкновения двух автобусов

Днём 11 февраля в Рязани на улице Новосёлов собралась пробка из-за ДТП с участием двух автобусов, сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань».

«Улица Новосёлов парализована по полосе движения из города в районе Шереметьево», — написал автор.

По данным сервиса Яндекс.Карты, «стоит» почти вся улица.

Официальная информация об аварии уточняется.