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Пятница, 11 февраля, 2022

На улице Новосёлов Рязани образовалась пробка из-за столкновения двух автобусов

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На улице Новосёлов Рязани образовалась пробка из-за столкновения двух автобусов

Александр Ильин
Фото: t.me/Ryazancity62
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Днём 11 февраля в Рязани на улице Новосёлов собралась пробка из-за ДТП с участием двух автобусов, сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань».

«Улица Новосёлов парализована по полосе движения из города в районе Шереметьево», — написал автор.

По данным сервиса Яндекс.Карты, «стоит» почти вся улица. 

Официальная информация об аварии уточняется.

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