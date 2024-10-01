Вторник, 1 октября, 2024

На улице Новоселов жители остались без холодной воды

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани проводят плановый ремонт водопровода, в связи с чем жители двух улиц 1 октября остались без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Временно водоснабжение отключили на улице Новосёлов. Отключение коснулось жителей домов №№ 35, 35 корпус 2. Вновь включат воду уже в 17:00.

Какое-то время без воды находились и жители Михайловского шоссе. Здесь водоснабжение перекрывали с 9:00 до 11:00 в домах №№ 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 73а.

Как только рабочие завершат ремонт, водоснабжение нормализуется.

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