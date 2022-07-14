На улице Есенина бродячие собаки расцарапали легковушку

На улице Есенина в Рязани бродячие собаки расцарапали легковушку.

О случившемся сообщила ГТРК «Ока». Причиной атаки собак на автомобиль стал спрятавшийся под капот кот. Владелец машины проснулся от собачьего лая, но не придал этому значения.

Когда владелец спустился, он обнаружил на своей машине множество повреждений. Стая к тому времени уже убежала. Владельцу предстоит дорогой ремонт: собаки исцарапали капот, погрызли рамку и номерной знак, разорвали электропровода и тормозные шланги. Уточняется, что автомобилист оформил КАСКО.

Кот в результате происшествия не пострадал, – отмечается в сообщении.