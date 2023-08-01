На улице Циолковского в Рязани завершены ремонтные работы

Завершены работы по ремонту улицы Циолковского от проезда Яблочкова до Театральной площади.

На участке от проезда Яблочкова до Театральной площади выполнена замена дорожного покрытия, заасфальтированы съезды во дворы и на примыкающие дороги, нанесена разметка.

В ходе приемки комиссия выявила нарушения: было разрушено покрытие на одном из съездов, а на Театральной площади за остановкой произошел застой воды. Подрядчик должен устранить эти недочеты в течение семи дней, информирует пресс-служба администрации города.

Отмечается, что работы проводились по двухлетнему контракту в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».