На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку

Во дворе дома №32 по ул. Чкалова открыли новую детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Площадка появилась благодаря программе поддержки местных инициатив. На ней установили игровые элементы для детей разных возрастных групп, элементы спортивного оборудования. Сама площадка выполнена из современных материалов и установлена на резиновом ударопоглощающем покрытии.

Открытие площадки стало праздником для всего двора: детей развлекали аниматоры, а для зрителей постарше подготовили праздничный концерт. Организаторами мероприятия выступили депутатский корпус, управление общественных отношений администрации города Рязани, ТОС «Первый Чкаловский».