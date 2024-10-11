Пятница, 11 октября, 2024

На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

Во дворе дома №32 по ул. Чкалова открыли новую детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Площадка появилась благодаря программе поддержки местных инициатив. На ней установили игровые элементы для детей разных возрастных групп, элементы спортивного оборудования. Сама площадка выполнена из современных материалов и установлена на резиновом ударопоглощающем покрытии.

Открытие площадки стало праздником для всего двора: детей развлекали аниматоры, а для зрителей постарше подготовили праздничный концерт. Организаторами мероприятия выступили депутатский корпус, управление общественных отношений администрации города Рязани, ТОС «Первый Чкаловский».

На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку
На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку
На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку
На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку
На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку
На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку

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