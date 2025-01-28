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Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001524072550
Происшествия

На улице Чкалова сбили женщину

Анастасия Мериакри

В Рязани на улице Чкалова 27 января сбили женщину. Об этом сообщает госавтоинспекция по области.

Происшествие произошло в 18:45 около дома №24. Автомобиль «Хавейл» под управлением 42-летнего рязанца сбил 36-летнюю женщину. Потерпевшую доставили в больницу с травмами. 

Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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Всего за 27 января на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

На улице Чкалова сбили женщину Происшествие произошло в 18:45 около дома №24.
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001524072550
На улице Чкалова сбили женщину Происшествие произошло в 18:45 около дома №24.
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001524072550

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