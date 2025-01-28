На улице Чкалова сбили женщину

В Рязани на улице Чкалова 27 января сбили женщину. Об этом сообщает госавтоинспекция по области.

Происшествие произошло в 18:45 около дома №24. Автомобиль «Хавейл» под управлением 42-летнего рязанца сбил 36-летнюю женщину. Потерпевшую доставили в больницу с травмами.

Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Всего за 27 января на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.