На Украине погиб ярославец, воевавший в рядах ЧВК «Вагнер»

В поселке Дубки в Ярославском районе простятся с Михаилом Быковым, погибшим во время спецоперации на Украине, пишет Про Город.

Сообщается, что он участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца.

«Героически погиб 3 октября при защите свободы и независимости Луганской Народной Республики», – рассказали местные жители.

Быков посмертно представлен к награждению государственной наградой медаль «За отвагу». Похороны пройдут в субботу.

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