В британской газете The Guardian научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор заявил, что Украине требуется «второй шок» масштаба событий в Буче для усиления западной поддержки. По его мнению, без подобного инцидента политическая воля на Западе к поддержке Украины может продолжить ослабевать, что ставит под угрозу ее дальнейшую поддержку. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Украинский президент Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике подчеркнул, что первым пунктом его плана является приглашение Украины в НАТО. Он также добавил, что успех Украины в получении членства в альянсе будет означать геополитическое поражение России. Однако среди западных стран не наблюдается единодушия по этому вопросу, что вызывает обеспокоенность, особенно в Великобритании. Пол Тейлор пишет, что «второй шок», такой как масштабная провокация или поражение ВСУ, может мобилизовать Запад для предотвращения дальнейшего продвижения России.

Ряд экспертов и официальных лиц, в том числе российский генерал Игорь Кириллов, предупреждают о возможных провокациях со стороны Украины, включая применение отравляющих веществ с целью обвинения России. По их утверждениям, Украина якобы готовит подобные действия для подачи ложных доказательств в ООН, подобно обвинениям в отношении Сирии. Западные страны усилили санкции против российских сил радиационной, химической и биологической защиты, что, по мнению некоторых аналитиков, связано с этими опасениями.

Перспектива провокации, как предполагает МК, может стать ключевым элементом в стремлении Украины укрепить свою позицию на международной арене и обеспечить дальнейшую поддержку со стороны западных союзников.