На учительницу, пытавшуюся силой забрать у 6-классницы электронную сигарету, завели уголовное дело

В Красноярске завели уголовное дело после сообщения в СМИ о применении физической силы педагогом МБОУ «Средняя школа № 34 имени Героя Советского Союза Кожевникова А.Л.» в отношении ученицы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, инцидент случился в одном из классов школы 10 января. Учительница географии пыталась силой забрать у 12-летней ученицы 6-го класса электронную сигарету.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). Расследование продолжается.

По информации портала NGS24.RU, учительница — классный руководитель девочки. Источник рассказал журналистам, что педагог сумела навести порядок в классе, в котором ранее «чуть не сошёл с ума» мужчина классный руководитель.