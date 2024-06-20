Четверг, 20 июня, 2024

На третьем Борковском карьере в Рязани сделают набережную

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о планах развития третьего Борковского карьера в Рязани.

Сегодня третий Борковский карьер стал популярным местом отдыха для рязанцев, отметил Малков в своем телеграм-канале. Здесь уже имеется песчаный пляж, а также зоны для отдыха и спорта. В планах — создание полноценной набережной, современных зон отдыха, новых пляжей, а также пешеходных и велосипедных дорожек. Планируется связать этот район с маршрутом «Рязань пешеходная».

Благоустройство карьера станет частью проекта комплексного развития территорий в Борках. В рамках этого проекта будет создана социальная и транспортная инфраструктура, что улучшит условия жизни для всего микрорайона.

Губернатор также пообщался со спортсменами, занимающимися вейкбордингом — молодым видом спорта, сочетающим воднолыжный слалом, акробатику и прыжки на доске. Вейкбординг доступен даже для детей, и в Рязани есть две базы для этого вида спорта: на Ореховом озере и на Борковском карьере. Спортсмены планируют обустроить площадку на карьере, создать зону отдыха и пригласить художников для украшения стены под мостом рядом с площадкой муралом.

Губернатор заверил, что поддержит спортсменов в их начинаниях. Уверенность в успехе таких проектов способствует улучшению качества жизни в регионе. Наличие энтузиастов, готовых развивать новые активные зоны, играет ключевую роль в этом процессе. Чем больше таких мест и активностей, тем лучше для региона.

На третьем Борковском карьере в Рязани сделают набережную

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