На трассе Шацк – Касимов дорожники приступили к укладке асфальта

Активными темпами продолжается ремонт автодороги Шацк – Касимов в Касимовском районе. К работам на объекте специалисты подрядной организации приступили в начале июня. Ремонт ведется на 2 участках трассы.

На объекте продолжается фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, а на участке от Касимова до села Захарово уже приступили к укладке нижнего слоя дорожного полотна.

Ремонт объекта проходит благодаря поддержке федерального центра в рамках госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт». В целом в нормативное состояние приведут более 30 км трассы.

Здесь располагается ряд населенных пунктов, а также пролегает часть школьного маршрута. Кроме того, указанная автодорога входит в Межрегиональный автотранспортный коридор Белгород — Воронеж — Тамбов — Шацк — Нижний Новгород — Шарья — Котлас и обеспечивает транспортное сообщение Нижегородской, Рязанской областей и республики Мордовии с регионами ЦФО.