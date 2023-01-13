Пятница, 13 января, 2023
Татьяна Проводина

На трассе М5 в Рязани произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани один человек погиб и двое пострадали в автокатастрофе с участием Hyundai Tucson и КамАЗ. Предварительные данные привели в УМВД по Рязанской области.

Дорожная авария произошла 12 января около 17:50 на 186-м километре трассы М5 Урал. Hyundai Tucson управлял 42-летний рязанец. Водитель не предоставил преимущество проезда и столкнулся с грузовиком КамАЗ с полуприцепом, за рулём которого находился 51-летний местный житель.

От полученных травм водитель Hyundai скончался на месте. Водитель КамАЗа был травмирован, ему оказали медпомощь. 46-летний пассажир грузовика был госпитализирован с травмами.

Проводится проверка случившегося.

На трассе М5 в Рязани произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа
На трассе М5 в Рязани произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

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