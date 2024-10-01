На трассе М-7 «Волга» в Балашихе начнут фиксировать проезд по выделенной полосе

На трассе М-7 «Волга» в Балашихе с октября 2024 года начнут работать комплексы фотовидеофиксации, которые будут отслеживать нарушения правил движения по выделенной полосе для общественного транспорта. Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области.

На участке трассы запрещено движение такси и личного транспорта. Штраф за проезд по выделенной полосе составляет 1500 рублей.

Выделенная полоса была создана в конце 2023 года для оптимизации движения общественного транспорта в часы пик. По трассе М-7 ежедневно курсируют 40 автобусных маршрутов.