1 ноября около 23:30 на 363-м километре трассы М-5 «Урал» в Щацком районе произошло серьёзное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 40-летний житель Щацкого района, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Веста», за рулём которой находился 40-летний житель Республики Мордовия.

В результате аварии оба водителя, а также пассажиры «Весты» — 12-летний ребёнок и 37-летняя женщина — получили травмы различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью.

По факту ДТП начата проверка, обстоятельства происшествия выясняются.