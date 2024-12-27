На трассе М-5 в Рязанской области насмерть сбили пешехода

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 6 человек получили травмы. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Зарегистрировано 31 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 265 нарушений правил дорожного движения. Среди них:

1 случай управления транспортным средством в состоянии опьянения;

2 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования;

более 60 нарушений связаны с управлением автомобилем с излишне тонированными стеклами;

9 нарушений допущено водителями грузовых автомобилей.

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Одно из серьезных происшествий произошло 26 декабря в 01:13 в Шиловском районе на 269-м километре автодороги М-5 «Урал». 25-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Опель Антара», совершил наезд на пешехода. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия выясняются.