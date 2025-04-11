На ТНТ стартует новый сезон шоу «Однажды в России» 

В пятницу, 11 апреля, в 20:00 на ТНТ стартует новый сезон сатирического скетч-шоу «Однажды в России» (16+).

В первом выпуске зрителей ждёт возвращение любимых комиков и актёров: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Михаил Стогниенко, Валерий Равдин, Яна Кошкина, Александр Пташенчук, Иван Брагин и многие другие покажут свежие миниатюры на наболевшие темы. Также участники шоу расскажут о реальных проблемах, которые удалось решить с помощью шоу «Однажды в России».

Производством шоу занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

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Первый выпуск откроет номер о том, как девушки пришли в спортивный зал на занятие по боксу. Актрисы Ольга Картункова, Екатерина Моргунова и Яна Кошкина поразмышляют на тему того, зачем девушкам заниматься «маскулинными» видами спорта. Продолжат программу Денис Дорохов и Валера Равдин. Комики покажут номер о том, как выбрать аутфит весной, когда в один день светит солнце и тепло, а в другой — выпадает снег и бушует смерч.

Екатерина Моргунова, Денис Дорохов, Заур Байцаев и Александр Пташенчук предстанут в образах офисных клерков. Коллеги соберутся вместе, чтобы устроить бунт из-за низкой зарплаты. Им не хватает средств даже на еду, а их начальник Михаил Стогниенко может позволить себе купить даже акулу. Смогут ли работники убедить начальника или им придётся взять листочек с ручкой для заявления об увольнении?

Москвичи Валерий Равдин и Екатерина Моргунова съездят на речную экскурсию по столице. С ними на борту будут жители провинции Михаил Стогниенко и Ольга Картункова, которые давно не выбирались в Москву и не знают, как вести себя на людях и не понимают, почему «авокада» — такое дорогое блюдо. Сначала они немного повздорят, но после того, как познакомятся с капитаном корабля — им придётся объединиться.

Завершит выпуск по традиции музыкальный номер. Азамат Мусагалиев выйдет на сцену в образе поп-певца Мити Овитина, который исполнит песню о мужском разбитом сердце, когда мужчина верит, что скорее вернётся «Зара, виза и мамонты», а не бывшая возлюбленная.

Александр Тищенко и Сергей Колотилин, креативные продюсеры: «Поздравляем нас всех с премьерой нового сезона «Однажды в России» и откроем небольшой секрет: в этом году новых выпусков шоу будет немножко больше, чем обычно».

Денис Дорохов, актёр шоу: «В этом сезоне мы стали ещё более честными, дерзкими и, конечно, смешными! Как всегда, мы будем не просто шутить, а показывать нашу российскую реальность, ведь наше шоу, как застолье с родными: сначала всё хорошо, но потом кто-то обязательно выскажет правду».

Фото: ТНТ