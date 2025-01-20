На ТНТ стартует историческая комедия «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым

Сегодня, 20 января, в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера 12-серийной костюмной комедии «Купцы и дети» (16+), созданной компанией Good Story Media совместно с ТНТ.

«Купцы и дети» — это праздничная комедия, события которой разворачиваются в 1910 году в семье патриархального купца Фёдора Ивановича Намолина (Михаил Пореченков), его жены Марфы Сергеевны (Ксения Кутепова) и их сына-студента Костика (Павел Табаков). Молодой человек пытается привнести в семейный уклад, а заодно и во всю Россию, новые революционные взгляды на жизнь.

Сценарист и креативный продюсер Дмитрий Будашкаев поделился:

«В нашей стране существует огромное количество проектов о взаимоотношениях отцов и детей в современных реалиях. Но когда одну и ту же мысль повторяют из раза в раз, в схожих декорациях и обстоятельствах, она теряет свою актуальность для зрителей. Нам хотелось освежить эту тему и предложить новый взгляд на классический конфликт. Именно поэтому мы обратились к историческому контексту. Дистанция во времени позволяет проще, «в лоб», говорить об острых проблемах. Мы хотели не только развлечь зрителей и увлечь их исторической атмосферой, но и через неё донести идею сериала. Семья — это, в первую очередь, место, где уживаются люди с разными взглядами, ведь их объединяет любовь».

Реклама

Сюжет начинается с того, что Костик возвращается из Санкт-Петербурга, привозя с собой революционные идеи и двух новых членов семьи. Однако его «анархистские» взгляды вызывают негодование у строгого и консервативного Фёдора Ивановича, который всеми силами пытается вернуть сына на «правильный путь». Эти попытки, в свою очередь, приводят к череде комичных ситуаций и конфликтов.

Михаил Пореченков, исполнивший роль главы семейства, отметил:

«Наш сериал — это история о семье, любви и столкновении мировоззрений, актуальная и сегодня. Да, времена изменились, но суть осталась прежней: родители хотят добра своим детям, а дети ищут свой собственный путь. Весь сериал наполнен лёгким юмором, без пошлости и с добрым посылом. Мне кажется, именно таких историй нам сейчас и не хватает».

Павел Табаков, сыгравший Костика, поделился своими мыслями:

«Когда мне было 16-25 лет, я был таким же, как Костик. Сейчас его наивность мне уже не так близка. С возрастом ты понимаешь, что одной только идеи недостаточно, чтобы изменить мир. Но комедия «Купцы и дети», на мой взгляд, получилась действительно хорошей, и я советую всем её посмотреть».

В сериале также снялись Дмитрий Белоцерковский, Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Алексей Розин, Сергей Сафронов, Виктория Клинкова и другие. А рассказчиком этой истории выступил Сергей Бурунов.

Дмитрий Белоцерковский, актёр:

«У меня с Good Story Media давние и, надеюсь, взаимные тёплые отношения. Для меня это одна из лучших компаний в России, способных создавать отличную комедию. Главное их преимущество — кропотливая работа над сценарием. Когда сценарий от Good Story попадает мне в руки, я уже на этапе прочтения получаю удовольствие. А в процессе работы над текстом я постоянно смеюсь, настолько всё хорошо написано. Уровень юмора, проработка персонажей, сюжет — всё сделано на высочайшем уровне».