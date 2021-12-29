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Среда, 29 декабря, 2021
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На территорию самарской школы ворвался неизвестный мужчина и начал бегать за подростками

Александр Ильин

На территорию школы №148 на улице Коммунистической в Самаре ворвался дебошир и начал неадекватно себя вести; в один момент он даже погнался за учеником, сообщает «КП-Самара». 

По словам очевидцев, неизвестный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, еле стоял на ногах, кричал «Кто здесь главный?» и матерился. 

С одним из учеников дебошир вступил в перепалку, после чего побежал за ним. В происходящее вмешался охранник, который вызвал силовиков. Однако к моменту их прибытия мужчина уже покинул территорию. 

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Как рассказали местные жители, виновник инцидента уже не первый раз доставляет им проблемы. Например, летом этого года мужчина избил случайную прохожую. 

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