На территории военного комиссариата в Рязани открыли Аллею Российской Славы

В Рязани на территории военного комиссариата открыли Аллею Российской Славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На Аллее установили бюсты великих полководцев: генералиссимуса Александра Суворова, генерала Михаила Скобелева, маршала Георгия Жукова.

На церемонии открытия присутствовали военный комиссару Рязанской области Олег Серкез, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель председателя Рязанской областной думы, генерал-майор полиции Николай Макариков, заместитель главы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Анна Иванова, председатель Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян.

Также не мероприятии присутствовал заместитель руководителя аппарата администрации города Рязани Михаил Тихонский. Он отметил, что память об историческом прошлом, о подвигах наших предков, истинно делает нас народом. Пока будут помнить имена героев, будет продолжаться Отечество.

Память Героев отечества почтили минутой молчания, к бюстам возложили цветы. В завершение мероприятия юнармейцы прошли по аллее торжественным маршем.