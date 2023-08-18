На территории рязанской детской больницы установили фигуры из сена

Скульптуры из сена были изготовлены художником из Армении в рамках фестиваля «Небо России» в начале августа.
Три трехметровые скульптуры из сена, выполненные Мелсом Геворгяном, с этой недели будут радовать маленьких посетителей детской больницы.
Автор отмечает, что искусство — это форма, через которую один человек передает другому информацию об эмоциональном наполнении момента:
Мелс Геворгян — художник, скульптор, дизайнер, участник и победитель фестивалей в Москве, Воронеже, Суздале, Белгороде. Он начал карьеру с 17 лет, помогая известному мультипликатору Роберту Саакянцуу.