На территории рязанской детской больницы установили фигуры из сена

Скульптуры из сена были изготовлены художником из Армении в рамках фестиваля «Небо России» в начале августа.

Три трехметровые скульптуры из сена, выполненные Мелсом Геворгяном, с этой недели будут радовать маленьких посетителей детской больницы.

Автор отмечает, что искусство — это форма, через которую один человек передает другому информацию об эмоциональном наполнении момента:

Эмоции: радость, удивление, восторг. От родителя ребёнку в виде игрушки или же букет цветов любимому человеку — есть акт искусства… И этом проекте я постарался передать любовь к небу, к ветру, к полёту. А адресатом этих чувств являются наши дети.

Мелс Геворгян — художник, скульптор, дизайнер, участник и победитель фестивалей в Москве, Воронеже, Суздале, Белгороде. Он начал карьеру с 17 лет, помогая известному мультипликатору Роберту Саакянцуу.