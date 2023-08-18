Пятница, 18 августа, 2023
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На территории рязанской детской больницы установили фигуры из сена

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Скульптуры из сена были изготовлены художником из Армении в рамках фестиваля «Небо России» в начале августа.

Три трехметровые скульптуры из сена, выполненные Мелсом Геворгяном, с этой недели будут радовать маленьких посетителей детской больницы.

Автор отмечает, что искусство — это форма, через которую один человек передает другому информацию об эмоциональном наполнении момента:

Эмоции: радость, удивление, восторг. От родителя ребёнку в виде игрушки или же букет цветов любимому человеку — есть акт искусства… И этом проекте я постарался передать  любовь к небу, к ветру,  к полёту. А адресатом этих чувств являются наши дети.

Мелс Геворгян — художник, скульптор, дизайнер, участник и победитель фестивалей в Москве, Воронеже, Суздале, Белгороде. Он начал карьеру с 17 лет, помогая известному мультипликатору Роберту Саакянцуу.

На территории рязанской детской больницы установили фигуры из сена
На территории рязанской детской больницы установили фигуры из сена
На территории рязанской детской больницы установили фигуры из сена
На территории рязанской детской больницы установили фигуры из сена

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