Среда, 7 августа, 2024

На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники

Автор: 7info 2

Опубликовано

7 августа на территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ в Московском микрорайоне Рязани заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова совместно с представителями минэкономразвития и Агентства развития бизнеса Рязанской области проинспектировали выполнение работ по озеленению ярмарочного пространства.

Озеленение стало еще одним этапом благоустройства площадки, на которой ведут торговлю местные производители и фермеры. Растения посажены по согласованию с администрацией Рязани и пожеланиями жителей города.

«Ели, рябины, пихты, можжевельники украсят ярмарку, здесь будет немного прохладнее в жаркие дни и станет легче дышать», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Напомним, по поручению губернатора Павла Викторовича Малкова ярмарки выходного дня возле ЦНТИ и в Канищеве возле ТЦ «Кит» были благоустроены Агентством развития бизнеса в 2023 году. Согласно введенным правилам на ярмарку с прошлого года допускаются только производители продукции, участие перекупщиков исключено. Также на ярмарке проводятся развлекательные  мероприятия для детей и взрослых.

По итогам 7 месяцев 2024 года Центр развития потребительского рынка Агентства развития бизнеса организовал и провел 58 ярмарок выходного дня, в которых приняли участие более 140 производителей.

В этом году планируется благоустройство площадки ярмарки выходного дня около ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне. Торговые места в комфортных условиях будет предоставлены порядка 60 продавцам, а местные жители получат возможность приобрести свежую и качественную продукцию в комфортных условиях.

Напомним, Агентство развития бизнеса Рязанской области оказывает государственную поддержку предпринимателям региона, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники
На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники
На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники
На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники
На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники

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