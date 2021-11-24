На Театральной площади в Рязани устанавливают новогоднюю ель

В среду, 24 ноября, на Театральной площади в Рязани начали устанавливать новогоднюю ель, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Высота новогоднего дерева составит 12 метров. Работы по сборке начались утром – сначала работники Дирекции благоустройства поставили опоры и ствол, закрепили конструкцию. Работа на высоте проводится с использованием спецтехники.

Уточняется, что ель планируют установить до конца дня.

В мэрии напомнили, что на этой неделе уже установлены ёлки у Дворца торжеств и на площади Победы. В плане на ближайшее время установка новогодних деревьев у КДЦ «Октябрь» и в детском городке сквера им. М.Д. Скобелева.

Фото: Администрация города Рязани.