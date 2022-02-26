На Ставрополье мужчина случайно застал голой дочь любовницы и изнасиловал ее

Суд вынес приговор 54-летнему жителю Ставропольского края, которого признали виновным в убийстве и изнасиловании дочери бывшей возлюбленной, пишет КП.

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По версии следствия, мать девушки порвала с мужчиной в 2019 году. Однако он приходил к ней в гости, чтобы помириться, но всякий раз неудачно. В марте прошлого года злоумышленник, будучи пьяным, снова пришел в чужой дом.

Там он случайно увидел голой 17-летнюю падчерицу, которая приехала в родное село Тахта из колледжа. Мужчина предложил ей заняться любовью, но девушка отказала. После нескольких ударов она потерла сознания, чем воспользовался педофил и надругался над жертвой.

Наконец, он задушил девочку, после чего пытался сжечь тело. Однако его заметили соседи и через час, после попытки скрыться, убийцу задержали полицейские. Мужчину приговорили к 12 годам строгого режима.