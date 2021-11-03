На Ставрополье мужчина изнасиловал и убил девочку после вечеринки

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и убийства 17-летней девочки в Ставропольском крае, пишет КП.

Инцидент произошел 29 октября. По предварительной версии, студентка невинномысского колледжа устроила вечеринку с друзьями в доме в Раздольном. Молодые люди распивали спиртное.

Под утро 21-летний знакомый позвал подростка прогуляться. В итоге злоумышленник отвел ее в заброшенный дом, где надругался над жертвой. Опасаясь, что девушка может рассказать кому-либо о случившемся, парень решил убить ее.

Сначала мужчина не менее десяти раз ударил девочку граблями, после чего начал душить жертву руками и ее резинкой для волос. В итоге он спрятал тело в камышах.