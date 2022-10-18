Вторник, 18 октября, 2022
Татьяна Проводина

На совещании в мэрии Рязани рассмотрели помощь семьям мобилизованных, проведение субботника, уборку остановок и замену неработающих светильников

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта администрации Рязани

В понедельник, 17 октября, Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание. Одним из главных вопросов стала помощь семьям мобилизованных жителей Рязани. За каждой семьёй закреплены кураторы – сотрудники администрации.

По словам мэра, детям мобилизованных рязанцев в первоочерёдном порядке предоставляются места в школах и детских садах, в школах для них – бесплатное льготное питание. Семьи мобилизованных освобождаются от платы за присмотр за детьми в детских садах.

На совещании в мэрии Рязани рассмотрели помощь семьям мобилизованных, проведение субботника, уборку остановок и замену неработающих светильников
На совещании в мэрии Рязани рассмотрели помощь семьям мобилизованных, проведение субботника, уборку остановок и замену неработающих светильников

Четвёртый общегородской субботник в областном центре запланирован на 22 октября. Во всех районах Рязани ведётся санитарная очистка.

Градоначальник поручила Дирекции благоустройства усилить уборку остановочных комплексов, а также оперативно заменять неработающие фонари и восстанавливать освещение после порывов кабеля. Эти вопросы неоднократно поднимали жители Рязани в обращениях, – отмечается на сайте мэрии.

На совещании в мэрии Рязани рассмотрели помощь семьям мобилизованных, проведение субботника, уборку остановок и замену неработающих светильников
На совещании в мэрии Рязани рассмотрели помощь семьям мобилизованных, проведение субботника, уборку остановок и замену неработающих светильников

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/