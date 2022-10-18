На совещании в мэрии Рязани рассмотрели помощь семьям мобилизованных, проведение субботника, уборку остановок и замену неработающих светильников

В понедельник, 17 октября, Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание. Одним из главных вопросов стала помощь семьям мобилизованных жителей Рязани. За каждой семьёй закреплены кураторы – сотрудники администрации.

По словам мэра, детям мобилизованных рязанцев в первоочерёдном порядке предоставляются места в школах и детских садах, в школах для них – бесплатное льготное питание. Семьи мобилизованных освобождаются от платы за присмотр за детьми в детских садах.

Четвёртый общегородской субботник в областном центре запланирован на 22 октября. Во всех районах Рязани ведётся санитарная очистка.

Градоначальник поручила Дирекции благоустройства усилить уборку остановочных комплексов, а также оперативно заменять неработающие фонари и восстанавливать освещение после порывов кабеля. Эти вопросы неоднократно поднимали жители Рязани в обращениях, – отмечается на сайте мэрии.

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