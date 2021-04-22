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Четверг, 22 апреля, 2021
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На Солнце произошли три вспышки

7info
Изображение Дмитрий Бакунович с сайта Pixabay
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Утром в четверг, 22 апреля, на Солнце зарегистрированы три вспышки класса С. Об этом, со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, сообщает РИА Новости.

Вспышки на Солнце классифицируются по шкале мощности: A, B, C, M и X. Через два- три дня после них на Земле происходят магнитные бури.

В среду, 21 апреля, заведующий лабораторией Сергей Кузин сообщил РИА Новости, что в это время вспышки на солнце уникальные, так как сейчас глубокий минимум солнечной активности.

Магнитные бури после возмущений на Солнце могут влиять на работу приборов, вызывать проблемы у метеозависимых людей.  

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