На службу в органы внутренних дел Рязанской области заступил 51 выпускник Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Распределение выпускников прошло в областном Управлении МВД.

После нескольких лет учёбы в ведомственном вузе молодые офицеры полиции получили назначения на должности в ведущие структурные подразделения и территориальные органы МВД на районном уровне, от которых они направлялись на обучение.

Выпуск в Рязанском филиале Московского университета МВД прошёл около месяца назад. После отпуска пришло время распределения молодых лейтенантов по рабочим местам.

Новых сотрудников приветствовали начальник УМВД по региону генерал-майор полиции Владимир Алай, руководители Управления по работе с личным составом и структурных подразделений ведомства.

Владимир Алай пожелал лейтенантам удачи и успехов в службе, крепкого здоровья и карьерного роста. Также он призвал их быть верными в служении закону и достойно нести звание «полицейский».

По словам начальника Управления по работе с личным составом УМВД полковника внутренней службы Вадима Черемисина, каждый молодой сотрудник получит опытного наставника, который поделится с молодым поколением богатым профессиональным опытом.

Руководство Управления МВД напомнило новым сотрудникам о неукоснительном соблюдении норм законности и дисциплины, а также о поддержании на высоком уровне имиджа сотрудника органов внутренних дел. Молодым специалистам пожелали хорошего карьерного роста и доброго пути.

Все выпускники Рязанского филиала Московского университета МВД получили должности в подразделениях УВМД. В ближайшее время лейтенанты начнут исполнять служебные обязанности.