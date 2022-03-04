На северо-западе Москвы шестиклассник разбился на тарзанке

Днём 3 марта в овраге возле улицы Муравской на северо-западе Москвы 12-летний подросток сорвался с самодельной тарзанки, сообщает МК.

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Шестиклассник катался без разрешения мамы, которая была против такой забавы. Набрав максимальную высоту, подросток сорвался вниз и покатился вниз по оврагу.

Мальчик не смог самостоятельно подняться, но успел позвонить маме. Прибывшие врачи срочно доставили школьника в больницу. У него диагностирован тяжелый перелом бедра.

По факту инцидента полиция проводит проверку.