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Пятница, 4 марта, 2022

На северо-западе Москвы шестиклассник разбился на тарзанке

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На северо-западе Москвы шестиклассник разбился на тарзанке

Александр Ильин

Днём 3 марта в овраге возле улицы Муравской на северо-западе Москвы 12-летний подросток сорвался с самодельной тарзанки, сообщает МК.

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Шестиклассник катался без разрешения мамы, которая была против такой забавы. Набрав максимальную высоту, подросток сорвался вниз и покатился вниз по оврагу. 

Мальчик не смог самостоятельно подняться, но успел позвонить маме. Прибывшие врачи срочно доставили школьника в больницу. У него диагностирован тяжелый перелом бедра. 

По факту инцидента полиция проводит проверку.

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