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Понедельник, 24 апреля, 2023

На Северной окружной дороге наблюдается пробка

Фото из Телеграм канала Автодор Рязань
Фото из Телеграм канала Автодор Рязань

В связи с реконструкцией движение на участке Северной окружной дороги ограничено. По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8:32, движение затруднено от Муниципального рынка в Канищево до заправки «Газпромнефть».

Бригады продолжают работать на реконструкции Северной окружной дороги в Рязани.

Сейчас на объекте идёт обустройство ливневой канализации и щебёночного основания. Об этом сообщает Telegram канал Автодор Рязань.

Напомним: ремонт Северной окружной должен завершиться в 2023 году.

На Северной окружной дороге наблюдается пробка
На Северной окружной дороге наблюдается пробка
На Северной окружной дороге наблюдается пробка
На Северной окружной дороге наблюдается пробка
На Северной окружной дороге наблюдается пробка

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