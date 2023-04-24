На Северной окружной дороге наблюдается пробка

В связи с реконструкцией движение на участке Северной окружной дороги ограничено. По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8:32, движение затруднено от Муниципального рынка в Канищево до заправки «Газпромнефть».

Бригады продолжают работать на реконструкции Северной окружной дороги в Рязани.

Сейчас на объекте идёт обустройство ливневой канализации и щебёночного основания. Об этом сообщает Telegram канал Автодор Рязань.

Напомним: ремонт Северной окружной должен завершиться в 2023 году.