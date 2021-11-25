2.3 C
Рязань
Четверг, 25 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

На севере Москвы задержали педофила-«вампира», пристававшего к подросткам в кинотеатре

Александр Ильин

На севере столицы задержали 49-летнего местного жителя, который подозревается в развратных действиях в отношении двух школьников. Известно, что мужчина представлялся «вампиром» и обещал укусить подростков за половые органы, сообщает «МК». 

По данным издания, два школьника отправились в кинотеатр посмотреть новый мультфильм. Во время ожидания сеанса к ним подошёл неизвестный мужчина и попросил их помочь ему тоже приобрести билет на этот мультик по безналичной оплате. В процессе подозреваемый попытался завести знакомство со школьниками. 

Когда начался показ, мужчина сел рядом с ребятами и начал приставать к одному из них, шепча на ухо, что он «вампир» и укусит того в шею и за половой орган. Вскоре подростки поспешили уйти из зрительного зала. 

Однако подозреваемый последовал за ними и догнал их в автобусе, на котором школьники ехали домой. Те попытались привлечь внимание пассажиров, а один из ребят незаметно сфотографировал злоумышленника. Вероятно, испугавшись, мужчина вышел на остановке. 

Когда пострадавшие рассказали эту историю, подозреваемого удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать