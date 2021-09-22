На семи улицах Рязани отключили подачу холодной воды

В среду, 22 сентября, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе в Рязани отключили подачу холодной воды на семи улицах. Адреса сообщила администрация города.

До 18 часов без воды останутся 1-й и 2-й Сысоевские проезды, улица Сысоевская.

До 17 часов холодную воду отключили в доме № 10 на улице Фирсова, на Куйбышевском шоссе, в домах № 6,7 в Северном переулке, в доме № 10 Южного переулка.

Снижена подача воды до 17 часов в посёлке Телецентр, на улицах Циолковского, Урицкого, Юннатов, Горького, проезд Яблочкова.

До 18 часов напор снижен в домах по следующим адресам:

улица Гоголя, 43/26, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 47,

улица Черновицкая, 24 корп. 1, 28А, 30, 30А, 30Б, 32, 32 корп. 1, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2.