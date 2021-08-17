На рязанские маршруты дополнительно выпустят до 60 единиц транспорта

- Advertisement -

В Рязани на маршруты дополнительно выпустят до 60 единиц транспорта. Об этом заявила мэр города Елена Сорокина во время отчета по оздоровлению МУП «УРТ».

По словам главы администрации, за две недели удалось составить график поэтапного увеличения выпуска на линию подвижного состава. До конца года на рязанские маршруты выйдет до 60 новых автобусов. Модернизация парка будет осуществляться за счет поступления техники из Москвы.

— Мы разработали план погашения долга предприятия. С 1 июля по 12 августа оплачено свыше 10,4 млн рублей. Запланированы мероприятия по повышению профессионального уровня работников УРТ. До 20 августа будут внесены изменения в положение об оплате труда, — проинформировала Сорокина.

Мэр также отметила, что планируется ремонт производственных зданий в депо №2.

Зампредседателя правительства Рязанской области Евгений Белецкий рассказал, что на следующей неделе состоится рабочая поездка в Тверь. Там планируется изучение опыта по реформированию общественного транспорта.